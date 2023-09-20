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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ротерхэм
Миллуолл - Ротерхэм: обзор матча 20 сентября 2023
Миллуолл
20.09.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
27'
Р. Лонгман
58'
З. Флемминг
90+3'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Ротерхэм
ГОЛ! 3:0!
Т. Брэдшоу
90'
+3
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Б. Нортон-Каффи
82'
73'
Замена
А. Аппиа
️️️️
С. Реван
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
А. Кэмпбелл
70'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Р. Лонгман
70'
66'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
Желтая карточка
Р. Лонгман
64'
63'
Желтая карточка
С. Реван
ГОЛ! 2:0!
З. Флемминг
58'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
К. Нисбет
56'
46'
Замена
А. Грин
️️️️
S. Nombe
46'
Замена
Х. Одоффин
️️️️
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
Р. Лонгман
Пас отдал
А. Кэмпбелл
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Андре Грин
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
18
Леонард
24
Де Норре
9
Флемминг
47
Лонгман
9
Брэдшоу
15
Нисбет
4-1-3-2
1
Йоханссон
23
Лембикиса
25
Хамфрис
6
Блэкетт
23
Реван
4
Тьехи
44
Оньединма
20
Рэтбоун
6
Клукас
9
9
Хагилл
47
Лонгман
23
Брайан
23
Брайан
47
Лонгман
18
Нортон-Каффи
20
МакНамара
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Кэмпбелл
15
Нисбет
20
Уотмор
20
Уотмор
15
Нисбет
6
Клукас
2
Одоффин
2
Одоффин
6
Клукас
9
25
Грин
25
Грин
9
23
Реван
28
Аппиа
28
Аппиа
23
Реван
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
Остались в запасе
Миллуолл
Ротерхэм
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
12
Диллон Филлипс
ВР
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Миллуолл - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
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