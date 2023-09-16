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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Сток Сити
Норвич Сити - Сток Сити: обзор матча 16 сентября 2023
Норвич Сити
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
44'
Д. Стейси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Сток Сити
88'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
В. Бюргер
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Э. Барнс
82'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
К. Фасснахт
82'
Желтая карточка
К. Фасснахт
81'
74'
Замена
Ж. Тчамадеу
️️️️
М. Лери
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Роу
71'
61'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Д. Ба
61'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Уэсли
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Яннулис
60'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
А. Айда
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стейси
44'
Желтая карточка
Д. Яннулис
43'
31'
Желтая карточка
Б. Пирсон
20'
Желтая карточка
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
33
Адам Айда
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
4-3-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
8
Сара
23
МакЛин
16
Фасснахт
99
Роу
35
Барнс
33
Айда
2-4-1-3
12
Траверс
5
Роуз
16
Уилмот
18
Бюргер
4
Пирсон
29
Лорент
10
Ба
7
Лери
7
Уэсли
7
Гуч
23
Кэмбелл
35
Барнс
20
Гиббс
20
Гиббс
35
Барнс
13
Яннулис
77
Плахета
77
Плахета
13
Яннулис
16
Фасснахт
27
Спринжетт
27
Спринжетт
16
Фасснахт
99
Роу
11
Эрнандес
11
Эрнандес
99
Роу
33
Айда
16
У-Джо
16
У-Джо
33
Айда
7
Лери
22
Тчамадеу
22
Тчамадеу
7
Лери
7
Уэсли
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Уэсли
10
Ба
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
10
Ба
18
Бюргер
34
Гэйл
34
Гэйл
18
Бюргер
Остались в запасе
Норвич Сити
Сток Сити
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Норвич Сити - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 0
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