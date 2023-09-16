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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Мидлсбро
Блэкберн - Мидлсбро: обзор матча 16 сентября 2023
Блэкберн
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
31'
С. Шмодикс
49'
С. Шмодикс
55'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Мидлсбро
Замена
Д. Хилл
️️️️
А. Уортон
90'
+5
Замена
Г. Леонард
️️️️
С. Шмодикс
90'
+4
88'
Желтая карточка
Х. Хакни
88'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Д. Хаусон
87'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Форсс
77'
Замена
Р. МакГри
️️️️
М. Крукс
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Л. Трэвис
76'
69'
Замена
С. Силвера
️️️️
А. Бангура
Замена
Э. Моран
️️️️
Т. Долан
59'
Замена
С. Телалович
️️️️
С. Галлахер
59'
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
М. Форсс
ГОЛ! 2:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Р. Хеджс
49'
40'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
ГОЛ! 1:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Х. Картер
31'
Желтая карточка
Х. Картер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Блэкберн
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Энди Моран
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
17
Сэм Силвера
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
2
Бриттан
20
Уортон
11
Шмодикс
24
Долан
20
Галлахер
26
Хеджс
2-5-3
88
Дьенг
23
Фрай
24
Бангура
26
Ленихэн
30
Хакни
25
Крукс
27
О'Брайен
16
Хаусон
88
Форсс
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
20
Уортон
5
Хилл
5
Хилл
20
Уортон
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
24
Долан
23
Моран
23
Моран
24
Долан
11
Шмодикс
9
Леонард
9
Леонард
11
Шмодикс
20
Галлахер
17
Телалович
17
Телалович
20
Галлахер
25
Крукс
8
МакГри
8
МакГри
25
Крукс
88
Форсс
17
Роджерс
17
Роджерс
88
Форсс
24
Бангура
17
Силвера
17
Силвера
24
Бангура
16
Хаусон
19
Коберн
19
Коберн
16
Хаусон
Остались в запасе
Блэкберн
Мидлсбро
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Блэкберн - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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