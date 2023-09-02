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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 сентября 2023
Вест Бромвич
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
52'
Д. Свифт
33'
Д. Бургзорг
90+6'
Д. Радони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Свифт
90'
+9
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Д. Радони
Пас отдал
К. Харрат
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Моламби
88'
86'
Замена
Б. Джексон
️️️️
Д. Хедли
82'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Д. Руффельс
74'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Уорд
74'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Бургзорг
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Б. Томас-Асанте
74'
Замена
Д. Майя
️️️️
О. Йокушлу
74'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уоллес
66'
Замена
Э. Питерс
️️️️
К. Бартли
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Б. Томас-Асанте
52'
41'
Желтая карточка
Д. Руффельс
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бургзорг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Кипр
2
Ферлонг
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
4-4-1-1
21
Николлс
3
Руффельс
5
Пирсон
6
Хелик
3
Хедли
6
Хогг
18
Касуму
26
Уайлс
5
Радони
37
Бургзорг
25
Уорд
5
Бартли
33
Питерс
33
Питерс
5
Бартли
23
Томас-Асанте
15
Чалоба
15
Чалоба
23
Томас-Асанте
8
Моламби
19
Диангана
19
Диангана
8
Моламби
17
Уоллес
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Уоллес
5
Йокушлу
9
Майя
9
Майя
5
Йокушлу
3
Хедли
7
Джексон
7
Джексон
3
Хедли
3
Руффельс
3
Накаяма
3
Накаяма
3
Руффельс
37
Бургзорг
37
Корома
37
Корома
37
Бургзорг
25
Уорд
23
Харрат
23
Харрат
25
Уорд
Остались в запасе
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
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