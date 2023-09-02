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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Норвич Сити
Ротерхэм - Норвич Сити: обзор матча 02 сентября 2023
Ротерхэм
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
22'
Д. Лембикиса
40'
Д. Хагилл
51'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Норвич Сити
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
83'
78'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
А. Айда
78'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
К. Фасснахт
78'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Д. Яннулис
65'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Роу
Замена
S. Nombe
️️️️
А. Грин
63'
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Фасснахт
Желтая карточка
О. Рэтбоун
45'
+1
43'
Желтая карточка
Д. Стейси
ГОЛ! 2:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Кафу
40'
Желтая карточка
Д. Хагилл
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лембикиса
Пас отдал
Ф. Оньединма
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
88
Кафу
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джош Сарджент
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
26
Hamish Douglas
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
21
Джон МакКракен
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
23
Лембикиса
6
Блэкетт
25
Хамфрис
15
Брэмолл
4
Тьехи
20
Рэтбоун
88
Кафу
44
Оньединма
25
Грин
9
Хагилл
4-3-1-3
1
Ганн
3
Стейси
23
Гибсон
25
Даффи
13
Яннулис
16
Фасснахт
23
МакЛин
8
Сара
99
Роу
35
Барнс
33
Айда
9
Сарджент
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
25
Грин
9
9
25
Грин
16
Фасснахт
3
МакКаллум
3
МакКаллум
16
Фасснахт
13
Яннулис
20
Гиббс
20
Гиббс
13
Яннулис
99
Роу
77
Плахета
77
Плахета
99
Роу
33
Айда
27
Спринжетт
27
Спринжетт
33
Айда
Остались в запасе
Ротерхэм
Норвич Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
26
Hamish Douglas
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
25
Джордж Лонг
ВР
21
Джон МакКракен
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
26
Hamish Douglas
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
21
Джон МакКракен
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ротерхэм - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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