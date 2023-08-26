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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лестер
Ротерхэм - Лестер: обзор матча 26 августа 2023
Ротерхэм
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
53'
Ф. Оньединма
12'
К. МакАтир
84'
К. МакАтир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
М. Хермансен
Желтая карточка
К. Хамфрис
90'
89'
Желтая карточка
С. Мавидиди
89'
Замена
Д. Джастин
️️️️
К. МакАтир
89'
Замена
Х. Чодури
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
C. McGuckin
️️️️
О. Рэтбоун
88'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
К. МакАтир
Пас отдал
К. Дойл
Замена
J. Kayode
️️️️
Х. Тьехи
82'
Замена
А. Аппиа
️️️️
А. Грин
73'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
73'
68'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
59'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Оньединма
Пас отдал
А. Грин
53'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. МакАтир
Пас отдал
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
88
Кафу
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
21
Joshua Kayode
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
25
Хамфрис
6
Блэкетт
23
Лембикиса
4
Тьехи
20
Рэтбоун
88
Кафу
44
Оньединма
25
Грин
9
Хагилл
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
23
Вестергор
2
Дойл
4
Фас
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
20
МакАтир
45
Мавидиди
17
Ихеначо
20
Рэтбоун
35
35
20
Рэтбоун
25
Грин
28
Аппиа
28
Аппиа
25
Грин
4
Тьехи
21
21
4
Тьехи
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
20
МакАтир
24
Джастин
24
Джастин
20
МакАтир
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
8
Дьюсбери-Холл
8
Чодури
8
Чодури
8
Дьюсбери-Холл
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Ротерхэм
Лестер
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ротерхэм - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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