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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сток Сити
Миллуолл - Сток Сити: обзор матча 26 августа 2023
Миллуолл
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
38'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Сток Сити
Замена
У. Хардинг
️️️️
Т. Брэдшоу
90'
+6
Замена
Д. Эванс
️️️️
З. Флемминг
90'
+1
Замена
М. Уоллес
️️️️
Д. Брайан
90'
+1
82'
Желтая карточка
Л. Макнелли
77'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Уэсли
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
К. Нисбет
68'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Б. Нортон-Каффи
68'
51'
Желтая карточка
Б. Пирсон
46'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Д. Томпсон
46'
Замена
М. Лери
️️️️
К. Хувер
46'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Тимон
46'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Д. Лорент
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
Пас отдал
З. Флемминг
38'
35'
Желтая карточка
К. Хувер
33'
Желтая карточка
Б. Уилмот
18'
Желтая карточка
Д. Лорент
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
12
Джордж Эванс
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
4-3-1-2
20
Шаркич
23
Брайан
4
Хатчинсон
5
Купер
18
Нортон-Каффи
16
Митчелл
6
Сэйвилл
18
Леонард
9
Флемминг
15
Нисбет
9
Брэдшоу
3-2-3-1-1
12
Траверс
15
Макнелли
16
Уилмот
14
Тимон
25
Хувер
3
Стивенс
15
Томпсон
29
Лорент
14
Джонсон
7
Видигаль
7
Уэсли
23
Брайан
3
Уоллес
3
Уоллес
23
Брайан
9
Брэдшоу
45
Хардинг
45
Хардинг
9
Брэдшоу
9
Флемминг
12
Эванс
12
Эванс
9
Флемминг
18
Нортон-Каффи
10
Эмаху
10
Эмаху
18
Нортон-Каффи
15
Нисбет
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
15
Нисбет
15
Томпсон
4
Пирсон
4
Пирсон
15
Томпсон
29
Лорент
18
Бюргер
18
Бюргер
29
Лорент
25
Хувер
7
Лери
7
Лери
25
Хувер
14
Тимон
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
14
Тимон
7
Уэсли
8
Ммае
8
Ммае
7
Уэсли
Остались в запасе
Миллуолл
Сток Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
11
Ромен Эсс
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
11
Ромен Эсс
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Миллуолл - Сток Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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