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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити: обзор матча 26 августа 2023
Хаддерсфилд Таун
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 4
Завершен
Норвич Сити
11'
Д. Сарджент
17'
Э. Барнс (П)
48'
Д. Роу
84'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
Замена
Д. Хедли
️️️️
Б. Диарра
86'
86'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Д. Яннулис
86'
Замена
М. Нуньес
️️️️
А. Айда
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Айда
Пас отдал
П. Плахета
Замена
Б. Джексон
️️️️
Д. Радони
79'
76'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
К. Фасснахт
76'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Роу
Замена
П. Джонс
️️️️
Д. Корома
67'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
С. Томас
67'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
Д. Уорд
67'
Желтая карточка
Д. Хогг
61'
48'
ГОЛ! 0:3!
Д. Роу
Пас отдал
А. Айда
37'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Желтая карточка
Д. Корома
28'
Желтая карточка
С. Томас
22'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Барнс
14'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джош Сарджент
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
16
Патрик Джонс
ЦФ
4
Джош Остерфилд
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-3-1-2
21
Николлс
3
Руффельс
5
Пирсон
6
Хелик
12
Эдвардс
5
Радони
6
Хогг
94
Диарра
42
Томас
25
Уорд
37
Корома
4-3-1-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
23
Гибсон
13
Яннулис
16
Фасснахт
8
Сара
23
МакЛин
99
Роу
35
Барнс
9
Сарджент
94
Диарра
3
Хедли
3
Хедли
94
Диарра
5
Радони
7
Джексон
7
Джексон
5
Радони
42
Томас
37
Бургзорг
37
Бургзорг
42
Томас
37
Корома
16
Джонс
16
Джонс
37
Корома
25
Уорд
4
Остерфилд
4
Остерфилд
25
Уорд
13
Яннулис
20
Гиббс
20
Гиббс
13
Яннулис
Айда
32
Нуньес
32
Нуньес
Айда
99
Роу
77
Плахета
77
Плахета
99
Роу
16
Фасснахт
27
Спринжетт
27
Спринжетт
16
Фасснахт
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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