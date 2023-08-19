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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ковентри
Суонси - Ковентри: обзор матча 19 августа 2023
Суонси
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
41'
Д. Йетс
39'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Ковентри
Желтая карточка
М. Гримес
90'
+3
Желтая карточка
Д. Аллен
88'
58'
Желтая карточка
Д. Латибодье
ГОЛ! 1:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Х. Эшби
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Гудден
Пас отдал
Х. Райт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
2
Josh Key
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
8
Оливер Купер
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Кай Эндрюс
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-3-3
19
6
Дарлинг
15
Вуд
5
Кабанго
33
Эшби
4
Фултон
6
Гримес
28
Патино
12
Йетс
9
Пироэ
2
3-3-1-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
22
Латибодье
4
Томас
27
ван Эвейк
18
Шиф
12
Дасилва
28
Экклз
7
Сакамото
11
Райт
24
Гудден
Остались в запасе
Суонси
Ковентри
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Кай Эндрюс
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Кай Эндрюс
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Суонси - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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