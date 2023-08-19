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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Уотфорд
Сток Сити - Уотфорд: обзор матча 19 августа 2023
Сток Сити
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
53'
А. Видигаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Уотфорд
Желтая карточка
Д. Джонсон
82'
Желтая карточка
Д. Томпсон
77'
60'
Желтая карточка
И. Коне
ГОЛ! 1:0!
А. Видигаль
Пас отдал
К. Хувер
53'
Желтая карточка
Уэсли
52'
44'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Д. Моррис
Желтая карточка
Л. Макнелли
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
53
James Collins
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Траверс
15
Макнелли
5
Роуз
16
Уилмот
3
Стивенс
25
Хувер
15
Томпсон
29
Лорент
14
Джонсон
7
Видигаль
7
Уэсли
4-1-3-1-1
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
2
Эндрюс
3
Моррис
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
26
Луза
12
Сема
11
Мартинс
15
Байо
3
Моррис
22
Асприлья
22
Асприлья
3
Моррис
Остались в запасе
Сток Сити
Уотфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
29
Бен Хамер
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
53
James Collins
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
53
James Collins
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Сток Сити - Уотфорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
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