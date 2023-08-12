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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 12 августа 2023
Вест Бромвич
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
18'
С. Аджайи
50'
C. Rushworth (АГ)
64'
Д. Свифт (П)
75'
Г. Дарлинг
80'
Н. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Суонси
Желтая карточка
А. Палмер
90'
+8
Желтая карточка
Н. Чалоба
90'
+7
89'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Д. Йетс
Замена
К. Бартли
️️️️
Э. Питерс
83'
80'
ГОЛ! 3:2!
Н. Вуд
Пас отдал
Г. Дарлинг
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уоллес
78'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Свифт
78'
75'
ГОЛ! 3:1!
Г. Дарлинг
Пас отдал
Ч. Патино
71'
Желтая карточка
Н. Вуд
Замена
А. Моуатт
️️️️
М. Филлипс
69'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
69'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Свифт
64'
62'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
62'
Замена
Л. Каллен
️️️️
О. Купер
61'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Х. Эшби
57'
Желтая карточка
О. Купер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
C. Rushworth
50'
49'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Желтая карточка
Д. Ферлонг
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Аджайи
Пас отдал
К. Таунсенд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-2-5
1
Палмер
33
Питерс
6
Аджайи
4
Кипр
22
Таунсенд
2
Ферлонг
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
25
Филлипс
4-2-1-3
19
33
Эшби
15
Вуд
6
Дарлинг
5
Кабанго
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
2
12
Йетс
9
Пироэ
33
Питерс
5
Бартли
5
Бартли
33
Питерс
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
25
Филлипс
20
Моуатт
20
Моуатт
25
Филлипс
17
Уоллес
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Уоллес
8
Свифт
9
Майя
9
Майя
8
Свифт
33
Эшби
28
Патино
28
Патино
33
Эшби
12
Йетс
11
Джиннелли
11
Джиннелли
12
Йетс
8
Купер
11
Каллен
11
Каллен
8
Купер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
24
Джошуа Гриффитс
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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