Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 12 августа 2023
Халл Сити
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
4 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
45+5'
О. Туфан (П)
58'
О. Туфан
70'
О. Туфан
85'
А. Коннолли
36'
Х. Дельгадо
90+4'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
М. Смит
Пас отдал
G. Byers
Желтая карточка
А. Траоре
90'
ГОЛ! 4:1!
А. Коннолли
85'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Д. Эйнга-Локило
85'
Замена
А. Коннолли
️️️️
О. Туфан
79'
72'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Х. Дельгадо
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Л. Делап
72'
ГОЛ! 3:1!
О. Туфан
Пас отдал
А. Траоре
70'
63'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Д. Виндасс
63'
Замена
М. Смит
️️️️
L. Gregory
63'
Замена
G. Byers
️️️️
Т. Бакинсон
ГОЛ! 2:1!
О. Туфан
Пас отдал
Р. Слатер
58'
46'
Замена
У. Волкс
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Туфан
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
L. Gregory
44'
Желтая карточка
Д. Виндасс
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дельгадо
Пас отдал
D. Iorfa
26'
Желтая карточка
К. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
47
Райан Лонгман
ПВ
37
Oliver Green
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Ингрэм
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
11
Туфан
10
Траоре
98
Эйнга-Локило
19
Делап
4-1-1-2-2
32
Васкес
13
Патерсон
14
Фамево
4
Диаби
27
19
Бакинсон
10
Беннэн
15
Дельгадо
10
Виндасс
20
19
98
Эйнга-Локило
4
Симонс
4
Симонс
98
Эйнга-Локило
11
Туфан
10
Коннолли
10
Коннолли
11
Туфан
19
Делап
19
Эступиньян
19
Эступиньян
19
Делап
19
Бакинсон
7
7
19
Бакинсон
10
Беннэн
6
Волкс
6
Волкс
10
Беннэн
10
Виндасс
49
Мусаба
49
Мусаба
10
Виндасс
15
Дельгадо
11
Флетчер
11
Флетчер
15
Дельгадо
19
14
Смит
14
Смит
19
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
37
Oliver Green
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
37
Oliver Green
ЦФ
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Новости команд
Все
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+