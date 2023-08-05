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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 августа 2023
Уотфорд
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
4 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
1'
Т. Деле-Баширу
20'
И. Луза
38'
М. Мартинс
43'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+7
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
И. Хаир
90'
+7
Замена
К. Уиллок
️️️️
А. Доззел
Замена
Э. Кайембе
️️️️
М. Мартинс
82'
76'
Желтая карточка
С. Филд
67'
Желтая карточка
С. Армстронг
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Ф. Сьерральта
66'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Деле-Баширу
66'
Замена
И. Коне
️️️️
И. Луза
66'
46'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ч. Келман
46'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
П. Смит
Желтая карточка
Д. Моррис
45'
+1
ГОЛ! 4:0!
В. Байо
Пас отдал
Ф. Сьерральта
43'
ГОЛ! 3:0!
М. Мартинс
Пас отдал
К. Сема
38'
ГОЛ! 2:0!
И. Луза
Пас отдал
Ж. Нгакия
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Деле-Баширу
Пас отдал
И. Луза
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
23
Чарли Келман
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Бахман
22
Сьерральта
29
Худт
5
Портеус
3
Моррис
2
Нгакия
12
Сема
26
Луза
20
Деле-Баширу
11
Мартинс
15
Байо
3-2-1-4
31
Бегович
29
Какай
3
Фокс
3
Пал
26
Филд
21
Доззел
10
Хаир
13
Дайкс
11
Смит
16
Габбинс
23
Келман
11
Мартинс
39
Кайембе
39
Кайембе
11
Мартинс
22
Сьерральта
8
Ливермор
8
Ливермор
22
Сьерральта
20
Деле-Баширу
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
20
Деле-Баширу
26
Луза
8
Коне
8
Коне
26
Луза
10
Хаир
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
10
Хаир
21
Доззел
16
Уиллок
16
Уиллок
21
Доззел
23
Келман
22
Армстронг
22
Армстронг
23
Келман
11
Смит
10
10
11
Смит
Остались в запасе
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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