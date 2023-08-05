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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бирмингем Сити
Суонси - Бирмингем Сити: обзор матча 05 августа 2023
Суонси
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
76'
Д. Йетс
45'
С. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бирмингем Сити
90'
+4
Желтая карточка
К. Миеси
88'
Желтая карточка
И. Суньич
85'
Замена
К. Миеси
️️️️
С. Дембеле
85'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
84'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Андерсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Л. Каллен
76'
70'
Замена
M. Oakley
️️️️
И. Лейрд
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Патерсон
70'
Замена
️️️️
Х. Эшби
69'
61'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Т. Робертс
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Дембеле
Пас отдал
К. Андерсон
27'
Желтая карточка
Т. Робертс
Желтая карточка
Д. Патерсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
25
Скотт Хоган
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
4-2-4
19
5
Кабанго
6
Дарлинг
15
Вуд
33
Эшби
6
Гримес
4
Фултон
12
Йетс
9
Пироэ
35
Патерсон
2
4-2-1-3
26
Радди
2
Лейрд
13
Лонг
28
Сэндерсон
3
Бьюкэнан
5
Белик
26
Суньич
23
Дембеле
19
Робертс
21
Андерсон
25
Хоган
35
Патерсон
11
Каллен
11
Каллен
35
Патерсон
2
Лейрд
12
12
2
Лейрд
23
Дембеле
23
Миеси
23
Миеси
23
Дембеле
21
Андерсон
7
Бакуна
7
Бакуна
21
Андерсон
19
Робертс
8
Джеймс
8
Джеймс
19
Робертс
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Суонси
Бирмингем Сити
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
20
Элфи Чанг
ОП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
20
Элфи Чанг
ОП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Суонси - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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