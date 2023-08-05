Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун
Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 05 августа 2023
Плимут Аргайл
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
6'
М. Уиттакер
73'
Б. Мамба
76'
Р. Харди
45+6'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун
Замена
T. Wright
️️️️
Б. Мамба
90'
+3
Замена
Ф. Азаз
️️️️
К. Райт
89'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
89'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
88'
Замена
M. Butcher
️️️️
А. Рэнделл
86'
84'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Корома
ГОЛ! 3:1!
Р. Харди
Пас отдал
М. Уиттакер
76'
ГОЛ! 2:1!
Б. Мамба
73'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
М. Хелик
42'
Замена
Д. Хогг
️️️️
М. Пирсон
ГОЛ! 1:0!
М. Уиттакер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
24
Caleb Roberts
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
14
Saxon Earley
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Азар
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
19
Мамба
4
Рэнделл
23
Райт
4
8
Эдвардс
7
Уиттакер
39
Харди
19
3-2-2-1-2
21
Николлс
4
Эдмондс-Грин
12
Эдвардс
5
Пирсон
6
Хелик
3
Руффельс
5
Радони
94
Диарра
42
Томас
25
Уорд
37
Корома
4
Рэнделл
18
18
4
Рэнделл
19
Мамба
17
17
19
Мамба
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
23
Райт
10
Азаз
10
Азаз
23
Райт
5
Пирсон
6
Хогг
6
Хогг
5
Пирсон
37
Корома
23
Харрат
23
Харрат
37
Корома
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун
25
Каллум Бертон
ВР
24
Caleb Roberts
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
14
Saxon Earley
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
24
Caleb Roberts
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
14
Saxon Earley
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Новости команд
Все
Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+