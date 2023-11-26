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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Грассхоппер
Серветт - Грассхоппер: обзор матча 26 ноября 2023
Серветт
26.11.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Грассхоппер
16'
Ж. Гуйемено
75'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Грассхоппер
Замена
Т. Маньин
️️️️
Ж. Гуйемено
90'
Замена
Х. Туати
️️️️
Д. Кутеса
90'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
А. Барон
77'
76'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Т. Корбяну
ГОЛ! 2:0!
Т. Конья
Пас отдал
Д. Кутеса
75'
67'
Желтая карточка
М. Паскочи
Пенальти не реализован!
К. Бедья
67'
63'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Ф. Момо
46'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Б. Финк
Замена
Ж. Фрик
️️️️
Ж. Малл
45'
+5
37'
Замена
А. Секо
️️️️
J. Laws
22'
Желтая карточка
J. Laws
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
К. Бедья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
10
Robin Kalem
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Малл
4
Руй
6
Барон
77
Болла
19
Северен
6
Цунемото
21
Гуйемено
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
9
Бедья
3-4-3
71
Хаммел
3
Паскочи
28
19
Ходжа
11
Мабиль
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
21
Финк
7
Корбяну
22
Момо
18
Малл
32
Фрик
32
Фрик
18
Малл
6
Барон
3
Вуйоз
3
Вуйоз
6
Барон
21
Гуйемено
2
Маньин
2
Маньин
21
Гуйемено
7
Кутеса
24
Туати
24
Туати
7
Кутеса
28
15
Секо
15
Секо
28
7
Корбяну
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
22
Момо
12
Бабунски
12
Бабунски
22
Момо
21
Финк
11
Моранди
11
Моранди
21
Финк
Остались в запасе
Серветт
Грассхоппер
12
Issa Kaloga
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
12
Issa Kaloga
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Серветт - Грассхоппер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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