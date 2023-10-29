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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 29 октября 2023
Серветт
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Люцерн
7'
А. Антунес
66'
К. Бедья
82'
Б. Мазику
90+6'
Э. Кривелли (П)
33'
S. Ottiger
61'
С. Шадер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Люцерн
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Э. Кривелли
90'
+6
90'
Желтая карточка
К. Спадануда
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
К. Бедья
88'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
88'
85'
Желтая карточка
Н. Хаас
ГОЛ! 3:2!
Б. Мазику
82'
Желтая карточка
К. Бедья
79'
77'
Замена
Н. Хаас
️️️️
S. Ottiger
73'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
С. Шадер
72'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Т. Оку
ГОЛ! 2:2!
К. Бедья
66'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Кутеса
64'
Замена
Д. Дулин
️️️️
Г. Ондуа
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Шадер
Замена
Э. Кривелли
️️️️
А. Антунес
54'
33'
ГОЛ! 1:1!
S. Ottiger
Пас отдал
П. Дорн
ГОЛ! 1:0!
А. Антунес
Пас отдал
М. Стеванович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
(К)
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
4-3-2-1
18
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
9
Бедья
4-1-2-2-1
1
Лорец
20
Дорн
6
Симани
14
Жакес
2
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
69
Шадер
10
Оку
7
Кутеса
77
Болла
77
Болла
7
Кутеса
5
Ондуа
28
Дулин
28
Дулин
5
Ондуа
9
Бедья
21
Гуйемено
21
Гуйемено
9
Бедья
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
8
Антунес
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Антунес
2
32
Хаас
32
Хаас
2
10
Оку
17
Спадануда
17
Спадануда
10
Оку
69
Шадер
27
Виллигер
27
Виллигер
69
Шадер
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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