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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 29 октября 2023
Лугано
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
78'
Я. Чиминьяни
60'
Ф. Угринич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Янг Бойз
90'
+6
Желтая карточка
С. Ганвула
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Угринич
89'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Д. Малес
Замена
Х. Маю
️️️️
Я. Чиминьяни
85'
ГОЛ! 1:1!
Я. Чиминьяни
78'
77'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Н. Перссон
77'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
76'
73'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Нсаме
73'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Э. Колли
Желтая карточка
Я. Чиминьяни
70'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
А. Гргич
61'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
Ж. Целар
61'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Мачек
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Угринич
Пас отдал
Ж. Нсаме
Желтая карточка
М. Маркеш
38'
13'
Желтая карточка
А. Аменда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
28
Роман Мачек
(К)
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
(К)
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Сайпи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
26
Маркеш
28
Хайризи
34
Аригони
28
Мачек
8
Гргич
21
Чиминьяни
19
Влади
9
Целар
4-2-1-3
1
Расьоппи
27
Блум
23
Бенито
12
Аменда
16
Перссон
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
12
Элиа
19
Малес
17
Нсаме
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
28
Мачек
25
Бизлими
25
Бизлими
28
Мачек
21
Чиминьяни
14
Маю
14
Маю
21
Чиминьяни
9
Целар
14
Саббатини
14
Саббатини
9
Целар
8
Гргич
11
Штеффен
11
Штеффен
8
Гргич
16
Перссон
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Перссон
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
19
Малес
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Малес
19
Колли
99
Монтейру
99
Монтейру
19
Колли
17
Нсаме
35
Ганвула
35
Ганвула
17
Нсаме
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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