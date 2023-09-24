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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 24 сентября 2023
Янг Бойз
24.09.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Лугано
19'
Ж. Нсаме
32'
Ж. Монтейру
37'
Ж. Нсаме
57'
Ф. Лустенбергер
80'
Я. Чиминьяни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лугано
Желтая карточка
С. Джанко
90'
80'
ГОЛ! 4:1!
Я. Чиминьяни
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
79'
Замена
С. Лаупер
️️️️
А. Аменда
71'
66'
Желтая карточка
А. Хайдари
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ф. Угринич
65'
Замена
С. Ганвула
️️️️
М. Элиа
65'
62'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
62'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Р. Штеффен
62'
Замена
Р. Мачек
️️️️
А. Гргич
ГОЛ! 4:0!
Ф. Лустенбергер
Пас отдал
Э. Колли
57'
Замена
Э. Колли
️️️️
Ж. Монтейру
46'
46'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
У. Бизлими
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Элиа
37'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Монтейру
Пас отдал
У. Гарсия
32'
22'
Замена
А. Эль-Вафи
️️️️
А. Аригони
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Д. Малес
19'
9'
Желтая карточка
Д. Эспиноса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Лугано
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
4-2-4
1
Расьоппи
25
Гарсия
28
Лустенбергер
12
Аменда
17
Джанко
19
Ниасс
23
Угринич
19
Малес
17
Нсаме
12
Элиа
99
Монтейру
3-2-2-2-1
1
Сайпи
21
Хайдари
34
Аригони
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
17
Маи
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
31
Алиседа
19
Влади
23
Угринич
24
Лакомы
24
Лакомы
23
Угринич
12
Аменда
30
Лаупер
30
Лаупер
12
Аменда
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
12
Элиа
35
Ганвула
35
Ганвула
12
Элиа
17
Нсаме
26
Иттен
26
Иттен
17
Нсаме
34
Аригони
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
34
Аригони
8
Гргич
28
Мачек
28
Мачек
8
Гргич
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Саббатини
25
Бизлими
11
Штеффен
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
11
Штеффен
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Остались в запасе
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
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