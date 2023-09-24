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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 24 сентября 2023
Люцерн
24.09.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Серветт
7'
Б. Болла (АГ)
18'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Серветт
88'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Кривелли
81'
Замена
Р. Роделен
️️️️
А. Антунес
Замена
С. Шадер
️️️️
Т. Оку
80'
74'
Замена
К. Бедья
️️️️
С. Руй
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
63'
Замена
S. Ottiger
️️️️
М. Фридек
62'
Замена
К. Спадануда
️️️️
М. Майер
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Майер
Пас отдал
Т. Оку
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Болла
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
14
Жакес
30
Бека
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
32
Хаас
7
Майер
10
Оку
27
Виллигер
4-3-2-1
32
Фрик
4
Руй
6
Барон
77
Болла
19
Северен
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
8
Антунес
7
Кутеса
27
Кривелли
17
Фридек
2
2
17
Фридек
10
Оку
69
Шадер
69
Шадер
10
Оку
7
Майер
17
Спадануда
17
Спадануда
7
Майер
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
4
Руй
9
Бедья
9
Бедья
4
Руй
8
Антунес
23
Роделен
23
Роделен
8
Антунес
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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