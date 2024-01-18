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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Брага
Фамаликан - Брага: обзор матча 18 января 2024
Фамаликан
18.01.2024, четверг, 21:45
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 2
Завершен
Брага
61'
Й. Кадис (П)
73'
К. Борха
90+11'
А. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Брага
Желтая карточка
Ф. Соареш
90'
+13
90'
+13
Желтая карточка
А. Руис
90'
+11
ГОЛ! 1:2!
А. Джало
90'
+3
Замена
Д. Мендес
️️️️
К. Борха
Красная карточка
Г. Ассунсао
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Замена
Э. Араужо
️️️️
Й. Кадис
86'
Желтая карточка
Й. Кадис
76'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Борха
Пас отдал
Р. Фернандеш
72'
Замена
Брума
️️️️
В. Гомес
Замена
А. Добре
️️️️
Шикинью
69'
Замена
O. Liimatta
️️️️
T. Fonseca
69'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Г. Са
69'
Желтая карточка
Шикинью
64'
63'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Пицци
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Кадис
61'
46'
Замена
Р. Саласар
️️️️
В. Карвальо
Желтая карточка
Отавио
27'
26'
Желтая карточка
Пицци
21'
Желтая карточка
В. Карвальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
(К)
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Пицци
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
77
Брума
ЛВ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-2-2-2
1
Жуниор
74
Моура
4
Михай
6
Отавио
23
Натан
28
Юссуф
22
Топич
10
Шикинью
8
Са
95
29
Кадис
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
15
Оливейра
6
Фонте
26
Борха
6
Карвальо
8
Моутинью
21
Орта
21
Пицци
25
Джало
9
Руис
95
16
16
95
8
Са
22
Соареш
22
Соареш
8
Са
10
Шикинью
29
Добре
29
Добре
10
Шикинью
29
Кадис
9
Араужо
9
Араужо
29
Кадис
26
Борха
2
Мендес
2
Мендес
26
Борха
6
Карвальо
17
Саласар
17
Саласар
6
Карвальо
21
Пицци
78
Фернандеш
78
Фернандеш
21
Пицци
2
Гомес
77
Брума
77
Брума
2
Гомес
Остались в запасе
Фамаликан
Брага
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Оскар Аранда
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Оскар Аранда
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Фамаликан - Брага
4
1
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
3
Количество передач
346
528
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.12
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Manuel Oliveira, Portugal
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