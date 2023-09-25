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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 25 сентября 2023
Панатинаикос
25.09.2023, понедельник, 21:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
10'
Ф. Джуричич
36'
С. Цубер
70'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - АЕК
Желтая карточка
С. Паласиос
89'
89'
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
А. Шпорар
️️️️
Д. Мансини
78'
76'
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Мохаммади
75'
Замена
С. Араухо
️️️️
Л. Гарсия
Замена
С. Паласиос
️️️️
Ф. Джуричич
71'
Замена
В. Арао
️️️️
Р. Перес
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
О. Пинеда
Пас отдал
С. Цубер
64'
Замена
Р. Писарро
️️️️
К. Галанопулос
63'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
М. Гачинович
59'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
А. Калленс
54'
Желтая карточка
К. Галанопулос
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Цубер
Желтая карточка
Бернард
33'
25'
Желтая карточка
М. Гачинович
21'
Желтая карточка
Г. Митоглу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
10'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Х. Магнуссон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Коцирас
21
Перес
52
Вилена
27
Хуанкар
11
Бернард
31
Джуричич
7
Мансини
7
Иоаннидис
4-3-2-1
23
Станкович
18
Калленс
5
Мохаммади
12
Рота
24
Митоглу
7
Цубер
6
Галанопулос
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
32
Магнуссон
4
Едвай
4
Едвай
32
Магнуссон
21
Перес
15
Арао
15
Арао
21
Перес
31
Джуричич
34
Паласиос
34
Паласиос
31
Джуричич
7
Мансини
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Мансини
8
Гачинович
16
Йонссон
16
Йонссон
8
Гачинович
5
Мохаммади
20
Манталос
20
Манталос
5
Мохаммади
18
Калленс
4
Шиманьски
4
Шиманьски
18
Калленс
6
Галанопулос
7
Писарро
7
Писарро
6
Галанопулос
99
Гарсия
21
Араухо
21
Араухо
99
Гарсия
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Иван Йованович
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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