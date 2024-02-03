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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 03 февраля 2024
Абердин
03.02.2024, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
50'
Б. Миовски
63'
Н. Кюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Селтик
87'
Замена
Р. Вата
️️️️
Л. Пальма
77'
Замена
С. Уэлш
️️️️
М. Навроцки
63'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кюн
Пас отдал
А. Айда
Замена
Л. Кларксон
️️️️
К. Филлипс
62'
59'
Замена
Н. Кюн
️️️️
Л. Абада
59'
Замена
А. Айда
️️️️
П. Бернарду
59'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Бернабеи
Желтая карточка
Б. Миовски
56'
Желтая карточка
Д. МакГрат
54'
ГОЛ! 1:0!
Б. Миовски
50'
25'
Желтая карточка
М. Навроцки
Желтая карточка
Г. Шинни
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Daniel Kelly
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Рокко Вата
АП
19
Николас Кюн
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Рос
3
МакКензи
3
Гартенманн
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
88
Филлипс
29
Йенсен
18
Бэррон
17
МакГрат
28
Миовски
4-3-3
1
Харт
2
Джонстон
14
Навроцки
5
Скейлз
26
Бернабеи
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
11
Абада
7
Фурухаси
77
Пальма
88
Филлипс
7
Кларксон
7
Кларксон
88
Филлипс
26
Бернабеи
56
Ролстон
56
Ролстон
26
Бернабеи
14
Навроцки
23
Уэлш
23
Уэлш
14
Навроцки
77
Пальма
11
Вата
11
Вата
77
Пальма
11
Абада
19
Кюн
19
Кюн
11
Абада
8
Бернарду
33
Айда
33
Айда
8
Бернарду
Остались в запасе
Абердин
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Daniel Kelly
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Daniel Kelly
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Абердин - Селтик
3
1
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
6
9
Офсайды
4
3
Количество передач
261
628
Сейвы
3
2
Точность передач %
60
84
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
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