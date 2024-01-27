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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 27 января 2024
Хартс
27.01.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
57'
Д. Грант (П)
77'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Абердин
Замена
К. Хэлкетт
️️️️
Л. Шенклэнд
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Д. Грант
77'
73'
Желтая карточка
Дюк
71'
Замена
A. MacDonald
️️️️
С. Гартенманн
70'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Д. МакГрат
70'
Замена
S. Morris
️️️️
К. Бэррон
Замена
К. Варгас
️️️️
Ю. Ода
69'
Желтая карточка
Ю. Ода
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Грант
57'
31'
Желтая карточка
Г. Шинни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
11
Дюк
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
3-4-1-2
28
Кларк
23
Лембикиса
3
Кингсли
2
Кент
20
Кокрейн
28
8
Грант
6
Банингиме
14
Форрест
9
Ода
7
Шенклэнд
4-1-3-1-1
13
Рос
2
Девлин
3
Гартенманн
4
Шинни
3
МакКензи
21
Полвара
29
Йенсен
18
Бэррон
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
7
Шенклэнд
4
Хэлкетт
4
Хэлкетт
7
Шенклэнд
9
Ода
77
Варгас
77
Варгас
9
Ода
3
Гартенманн
2
2
3
Гартенманн
18
Бэррон
14
14
18
Бэррон
17
МакГрат
19
Соклер
19
Соклер
17
МакГрат
Остались в запасе
Хартс
Абердин
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
31
Ross Doohan
ВР
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
11
Дюк
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
11
Дюк
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Хартс - Абердин
1
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
399
328
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
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