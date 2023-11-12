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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 12 ноября 2023
Селтик
12.11.2023, воскресенье, 17:30
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
6 : 0
Завершен
Абердин
9'
Х. Ян
16'
К. Фурухаси
77'
Л. Пальма (П)
90+2'
Д. Тернбулл
90+6'
Х. О
90+9'
Х. О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Абердин
ГОЛ! 6:0!
Х. О
Пас отдал
М. О'Райли
90'
+9
ГОЛ! 5:0!
Х. О
Пас отдал
Л. Пальма
90'
+6
ГОЛ! 4:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Л. Пальма
90'
+2
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. МакГрегор
81'
81'
Замена
Дюк
️️️️
Д. Хайес
81'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Г. Шинни
Замена
Д. Форрест
️️️️
Х. Ян
78'
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Г. Тэйлор
78'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Пальма
77'
76'
Желтая карточка
К. Рос
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
О. Хольм
53'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
52'
51'
Желтая карточка
С. Рубежич
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
16'
15'
Желтая карточка
Д. Хайес
ГОЛ! 1:0!
Х. Ян
Пас отдал
Л. Пальма
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
15
Хольм
77
Пальма
7
Фурухаси
13
Ян
3-3-3-1
13
Рос
3
Гартенманн
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
29
Йенсен
17
Хайес
7
Кларксон
28
Миовски
32
Тэйлор
26
Бернабеи
26
Бернабеи
32
Тэйлор
42
МакГрегор
24
Ивата
24
Ивата
42
МакГрегор
15
Хольм
14
Тернбулл
14
Тернбулл
15
Хольм
13
Ян
49
Форрест
49
Форрест
13
Ян
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
4
Шинни
18
Бэррон
18
Бэррон
4
Шинни
17
Хайес
11
Дюк
11
Дюк
17
Хайес
Остались в запасе
Селтик
Абердин
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
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