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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 13 августа 2023
Абердин
13.08.2023, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
25'
Б. Миовски
11'
Л. Абада
29'
К. Фурухаси
84'
М. О'Райли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Селтик
86'
Замена
Д. Форрест
️️️️
К. Фурухаси
84'
ГОЛ! 1:3!
М. О'Райли
Пас отдал
Х. Ян
Замена
Э. Соклер
️️️️
Дюк
78'
70'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Абада
70'
Замена
О. Хольм
️️️️
Р. Хатате
55'
Желтая карточка
К. МакГрегор
46'
Замена
С. Уэлш
️️️️
К. Картер-Викерс
46'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Д. Тернбулл
29'
ГОЛ! 1:2!
К. Фурухаси
27'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
ГОЛ! 1:1!
Б. Миовски
Пас отдал
Дюк
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Абада
Пас отдал
Д. Маэда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
25
Том Ричи
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Рос
3
МакКензи
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
7
Кларксон
23
Данкан
11
Дюк
14
28
Миовски
4-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
14
Навроцки
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
7
Фурухаси
38
Маэда
11
Дюк
19
Соклер
19
Соклер
11
Дюк
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
23
Уэлш
20
Картер-Викерс
14
Тернбулл
5
Хатате
5
Хатате
14
Тернбулл
7
Фурухаси
49
Форрест
49
Форрест
7
Фурухаси
11
Абада
13
Ян
13
Ян
11
Абада
Хатате
15
Хольм
15
Хольм
Хатате
Остались в запасе
Абердин
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
25
Том Ричи
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
24
Томоки Ивата
ОП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
25
Том Ричи
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
24
Томоки Ивата
ОП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Абердин - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
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