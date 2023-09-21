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Динамо
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Бетис
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Астана
2 : 0
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Женис
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Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 4
14.02.2024
Астана
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
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Динамо

Астана - Динамо - 02 августа 2023

Астана
02.08.2023, среда, 17:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Матч завершен
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Динамо
24' М. Эмрели
89' А. Марин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астана - Динамо
Матч завершен
Желтая карточка
Душан Йованчич
90' +5
90' +2
Желтая карточка
Дарио Шпикич
89'
ГОЛ! 0:2
Антонио Марин
78'
Замена
Йосип Дрмич ️️️️➡️️ Махир Эмрели
78'
Замена
Мартин Батурина ️️️️➡️️ Роберт Любичич
Замена
Эльхан Астанов ️️️️➡️️ Абат Аимбетов
70'
68'
Замена
Антонио Марин ️️️️➡️️ Бруно Петкович
68'
Замена
Максим Бернауэр ️️️️➡️️ Йосип Шутало
Замена
Душан Йованчич ️️️️➡️️ Марин Томасов
46'
Замена
Дембо Дарбо ️️️️➡️️ Владислав Прокопенко
46'
Желтая карточка
Марин Томасов
45' +2
Замена
Тимур Досмагамбетов ️️️️➡️️ Алекса Аманович
41'
24'
ГОЛ! 0:1
Махир Эмрели
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
33
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
33
Стипе Лончар
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо
40
Доминик Ливакович
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
25
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Астана
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
88
Дембо Дарбо
ЦФ
Динамо
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
10
Мартин Батурина
ЦП
8
Anes Krdžalić
ЦП
42
Luka Lukanić
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
20
Антонио Марин
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-3-1-2
93
Чондрич
45
Аманович
33
Томашевич
22
Марочкин
13
Оганесян
6
Вороговский
33
Лончар
10
Томасов
9
Эбонг
17
Аимбетов
20
Прокопенко
4-1-2-1-2
40
Ливакович
13
Ристовски
2
Мохаррами
37
Шутало
15
Михайличенко
25
Сучич
27
Мишич
23
Любичич
77
Шпикич
9
Петкович
11
Эмрели
45
Аманович
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
45
Аманович
10
Томасов
29
Йованчич
29
Йованчич
10
Томасов
17
Аимбетов
21
Астанов
21
Астанов
17
Аимбетов
20
Прокопенко
88
Дарбо
88
Дарбо
20
Прокопенко
37
Шутало
6
Бернауэр
6
Бернауэр
37
Шутало
23
Любичич
10
Батурина
10
Батурина
23
Любичич
9
Петкович
20
Марин
20
Марин
9
Петкович
11
Эмрели
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Эмрели
Остались в запасе
Астана
Динамо
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Фабьен Урега
ЛП
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
8
Anes Krdžalić
ЦП
42
Luka Lukanić
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Фабьен Урега
ЛП
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
8
Anes Krdžalić
ЦП
42
Luka Lukanić
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Астана - Динамо
2
1
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Лига чемпионов
Все
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
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