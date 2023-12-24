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Астана
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Астана

Динамо - Астана - 25 июля 2023

Динамо
25.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 0
Матч завершен
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Астана
36' Б. Петкович
41' Л. Иванушец
43' Л. Иванушец
56' Л. Иванушец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Астана
Матч завершен
Замена
Петар Сучич ️️️️➡️️ Лука Иванушец
90' +5
83'
Замена
Тимур Досмагамбетов ️️️️➡️️ Ян Вороговский
83'
Замена
Абат Аимбетов ️️️️➡️️ Дембо Дарбо
Замена
Антонио Марин ️️️️➡️️ Мартин Батурина
80'
Замена
Махир Эмрели ️️️️➡️️ Бруно Петкович
80'
Замена
Лука Менало ️️️️➡️️ Дарио Шпикич
71'
Замена
Богдан Михайличенко ️️️️➡️️ Марко Булат
71'
68'
Замена
Эльхан Астанов ️️️️➡️️ Фабьен Урега
66'
Желтая карточка
Ян Вороговский
60'
Замена
Душан Йованчич ️️️️➡️️ Абзал Бейсебеков
ГОЛ! 4:0
Лука Иванушец
56'
ГОЛ! 3:0
Лука Иванушец
43'
ГОЛ! 2:0
Лука Иванушец
41'
ГОЛ! 1:0
Бруно Петкович
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Доминик Ливакович
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
31
Марко Булат
ОП
10
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
33
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
23
Фабьен Урега
ЛП
6
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
88
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо
33
Иван Невистич
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Петар Сучич
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
70
Лука Менало
ЦФ
Астана
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
33
Стипе Лончар
ЦП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
3-1-3-2-1
40
Ливакович
13
Ристовски
37
Шутало
2
Мохаррами
31
Булат
10
Батурина
27
Мишич
23
Любичич
77
Шпикич
17
Иванушец
9
Петкович
3-2-3-1-1
93
Чондрич
33
Томашевич
15
Бейсебеков
22
Марочкин
13
Оганесян
45
Аманович
6
Вороговский
10
Томасов
23
Урега
9
Эбонг
88
Дарбо
31
Булат
15
Михайличенко
15
Михайличенко
31
Булат
17
Иванушец
25
Сучич
25
Сучич
17
Иванушец
10
Батурина
20
Марин
20
Марин
10
Батурина
9
Петкович
11
Эмрели
11
Эмрели
9
Петкович
77
Шпикич
70
Менало
70
Менало
77
Шпикич
6
Вороговский
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
6
Вороговский
15
Бейсебеков
29
Йованчич
29
Йованчич
15
Бейсебеков
23
Урега
21
Астанов
21
Астанов
23
Урега
88
Дарбо
17
Аимбетов
17
Аимбетов
88
Дарбо
Остались в запасе
Динамо
Астана
33
Иван Невистич
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
33
Стипе Лончар
ЦП
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
33
Стипе Лончар
ЦП
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Динамо - Астана
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Лига чемпионов
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Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
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