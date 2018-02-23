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Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
18
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
Лунев в третьем матче ЛЕ подряд стал лучшим в составе «Карабаха»
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Лига конференций, 1/16 финала
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3 : 2
15.02.2024
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Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия

Мольде - ХИК - 02 августа 2023

Мольде
02.08.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Матч завершен
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ХИК
74' К. Эриксен
89' О. Брюнхильдсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мольде - ХИК
Матч завершен
Замена
Бенжамин Хансен ️️️️➡️️ Ола Брюнхильдсен
90' +4
Замена
Мартин Эллингсен ️️️️➡️️ Эмиль Брейвик
90' +4
90' +1
Замена
Roope Riski ️️️️➡️️ Юкка Райтала
ГОЛ! 2:0
Ола Брюнхильдсен
89'
82'
Замена
Туомас Оллила ️️️️➡️️ Кевин Куассиви-Бениссан
ГОЛ! 1:0
Кристиан Эриксен
74'
Замена
Ветон Бериша ️️️️➡️️ Андерс Хагельскьер
71'
Желтая карточка
Андерс Хагельскьер
64'
63'
Замена
Филип Рогич ️️️️➡️️ Атому Танака
Замена
Эрик Китолано ️️️️➡️️ Магнус Эйкрем
59'
Замена
Кристиан Эриксен ️️️️➡️️ Маркус Андре Кааса
59'
26'
Желтая карточка
Атому Танака
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
25
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
21
Мартин Линнес
ПЗ
16
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
7
Магнус Эйкрем
АП
9
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
18
Пюрю Сойри
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
18
Topi Keskinen
ЦП
24
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Мольде
12
Оливер Петерсен
ВР
31
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
4
Бенжамин Хансен
ЦЗ
10
Эрик Китолано
ЦП
33
Никлас Эдегор
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
22
Магнус Гредем
АП
20
Кристиан Эриксен
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Ветон Бериша
ЦФ
ХИК
78
Alex Ramula
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
3
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Филип Рогич
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
3-2-3-2
1
Карлстрем
25
Хагельскьер
2
Бьорнбак
19
Хауган
28
Хауген
21
Линнес
16
Брейвик
16
Маннсверк
15
Кааса
9
Брюнхильдсен
7
Эйкрем
4-4-2
1
27
Куассиви-Бениссан
15
Тенхо
4
Тойвио
22
Райтала
37
Танака
10
Лингман
18
18
Сойри
9
Радулович
24
16
Брейвик
6
Эллингсен
6
Эллингсен
16
Брейвик
9
Брюнхильдсен
4
Хансен
4
Хансен
9
Брюнхильдсен
7
Эйкрем
10
Китолано
10
Китолано
7
Эйкрем
15
Кааса
20
Эриксен
20
Эриксен
15
Кааса
25
Хагельскьер
9
Бериша
9
Бериша
25
Хагельскьер
27
Куассиви-Бениссан
2
Оллила
2
Оллила
27
Куассиви-Бениссан
37
Танака
8
Рогич
8
Рогич
37
Танака
22
Райтала
11
11
22
Райтала
Остались в запасе
Мольде
ХИК
12
Оливер Петерсен
ВР
31
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
33
Никлас Эдегор
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
22
Магнус Гредем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
78
Alex Ramula
ВР
3
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
12
Оливер Петерсен
ВР
31
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
33
Никлас Эдегор
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
22
Магнус Гредем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Остались в запасе
78
Alex Ramula
ВР
3
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Мольде - ХИК
1
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Лига чемпионов
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
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Россия
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