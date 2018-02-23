Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Лунев в третьем матче ЛЕ подряд стал лучшим в составе «Карабаха»
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
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Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Лунев в третьем матче ЛЕ подряд стал лучшим в составе «Карабаха»