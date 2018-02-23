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Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
18
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
Лунев в третьем матче ЛЕ подряд стал лучшим в составе «Карабаха»
1 декабря 2023, 21:33
0
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Лига конференций, 1/16 финала
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3 : 2
15.02.2024
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Легия
0 : 3
22.02.2024
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Легия
0 : 3
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Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
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Легия

ХИК - Мольде - 25 июля 2023

ХИК
25.07.2023, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Мольде
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ХИК - Мольде
Матч завершен
Замена
Аапо Хальме ️️️️➡️️ Атому Танака
79'
67'
Желтая карточка
Кристоффер Хауген
67'
Замена
Ветон Бериша ️️️️➡️️ Ола Брюнхильдсен
67'
Замена
Магнус Эйкрем ️️️️➡️️ Эрик Китолано
67'
Замена
Маркус Андре Кааса ️️️️➡️️ Кристиан Эриксен
50'
Желтая карточка
Ола Брюнхильдсен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
18
Пюрю Сойри
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
18
Topi Keskinen
ЦП
24
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Мольде
1
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
25
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
4
Бенжамин Хансен
ЦЗ
21
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эрик Китолано
ЦП
16
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Сиверт Маннсверк
ЦП
20
Кристиан Эриксен
АП
9
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
ХИК
78
Alex Ramula
ВР
25
Деян Илиев
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
59
Liam Möller
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
34
Maksim Stjopin
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
Мольде
34
Педер Хоэль Лервик
ВР
12
Оливер Петерсен
ВР
31
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
33
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
22
Магнус Гредем
АП
7
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Ветон Бериша
ЦФ
4-4-2
1
22
Райтала
15
Тенхо
4
Тойвио
27
Куассиви-Бениссан
18
Сойри
10
Лингман
18
37
Танака
9
Радулович
24
3-2-3-2
1
Карлстрем
25
Хагельскьер
2
Бьорнбак
4
Хансен
21
Линнес
28
Хауген
10
Китолано
16
Брейвик
16
Маннсверк
20
Эриксен
9
Брюнхильдсен
37
Танака
6
Хальме
6
Хальме
37
Танака
20
Эриксен
15
Кааса
15
Кааса
20
Эриксен
10
Китолано
7
Эйкрем
7
Эйкрем
10
Китолано
9
Брюнхильдсен
9
Бериша
9
Бериша
9
Брюнхильдсен
Остались в запасе
ХИК
Мольде
78
Alex Ramula
ВР
25
Деян Илиев
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
59
Liam Möller
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
34
Maksim Stjopin
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
34
Педер Хоэль Лервик
ВР
12
Оливер Петерсен
ВР
31
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
33
Никлас Эдегор
ЦП
22
Магнус Гредем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
78
Alex Ramula
ВР
25
Деян Илиев
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
59
Liam Möller
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
34
Maksim Stjopin
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
Остались в запасе
34
Педер Хоэль Лервик
ВР
12
Оливер Петерсен
ВР
31
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
33
Никлас Эдегор
ЦП
22
Магнус Гредем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча ХИК - Мольде
2
Желтые карточки
0
2
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Арсенал
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12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
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