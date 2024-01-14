«Галатасарай» оформил два трансфера
Ванда в форме сборной Аргентины похвасталась пышными ягодицами
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
«Бавария» побила трансферный рекорд Турции
«Бавария» объявила о втором зимнем трансфере
«Галатасарай» оформил два трансфера
Ванда в форме сборной Аргентины похвасталась пышными ягодицами
«Бавария» побила трансферный рекорд Турции
«Бавария» объявила о втором зимнем трансфере
Ванда опубликовала фото с 15-летним сыном Макси Лопеса – он занимается футболом
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи