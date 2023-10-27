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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Кайсериспор
Хатайспор - Кайсериспор: обзор матча 27 октября 2023
Хатайспор
27.10.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Кайсериспор
68'
Р. Дадашов (П)
33'
Б. Бекароглу (АГ)
47'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Кайсериспор
Желтая карточка
Р. Абид
90'
+6
88'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
К. Йилмаз
Замена
А. Ходжич
️️️️
Б. Бекароглу
88'
88'
Замена
Я. Ака
️️️️
К. Манэ
Желтая карточка
Р. Дадашов
86'
Желтая карточка
В. Бекай
86'
78'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Тиам
78'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Боа Морте
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Р. Ривас
75'
Замена
Э. Беяз
️️️️
М. Матондо
75'
69'
Замена
А. Узодимма
️️️️
М. Кардозу
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Дадашов
68'
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Абурджания
63'
Замена
К. Алиджи
️️️️
К. Страндберг
63'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Боа Морте
Пас отдал
К. Манэ
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Бекароглу
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
24'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
88
Массанга Матондо
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
6
Али Карими
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-4-1-2
1
Кардешлер
13
Гулам
86
Бекароглу
3
Килама
88
Матондо
10
Страндберг
16
Деле-Баширу
8
Абурджания
60
Ламкель Зе
99
Ривас
9
Дадашов
2-1-3-3-1
25
Баязит
5
Хосейни
23
Кароль
3
Аттама
9
Тиам
6
Карими
8
Йилмаз
10
Боа Морте
20
Кардозу
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
10
Страндберг
22
Алиджи
22
Алиджи
10
Страндберг
8
Абурджания
14
Абид
14
Абид
8
Абурджания
86
Бекароглу
18
Ходжич
18
Ходжич
86
Бекароглу
88
Матондо
17
Беяз
17
Беяз
88
Матондо
99
Ривас
11
Фернандеш
11
Фернандеш
99
Ривас
20
Кардозу
19
Узодимма
19
Узодимма
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
79
Ака
79
Ака
20
Карлос Манэ
8
Йилмаз
55
55
8
Йилмаз
10
Боа Морте
28
Дживелек
28
Дживелек
10
Боа Морте
9
Тиам
13
Баокен
13
Баокен
9
Тиам
Остались в запасе
Хатайспор
Кайсериспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
61
Геркем Саглам
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
61
Геркем Саглам
АП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Хатайспор - Кайсериспор
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Sarperbaris Saka, Turkey
Стадион:
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