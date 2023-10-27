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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Фат
Аль-Раед - Аль-Фат: обзор матча 27 октября 2023
Аль-Раед
27.10.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Фат
69'
К. Эль-Беркауи (П)
28'
Т. Бухумаид
45+3'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Фат
90'
+5
Желтая карточка
Я. Ринне
90'
+5
Замена
К. Аль-Уджами
️️️️
Л. Зелараян
Замена
А. Аль-Юсеф
️️️️
Х. Аль-Джайзани
90'
+1
Желтая карточка
М. Аль-Давсари
80'
79'
Замена
Н. Аль-Муса
️️️️
А. Аль-Могрен
75'
Желтая карточка
А. Аль-Зубайди
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Эль-Беркауи
69'
Замена
К. Эль-Беркауи
️️️️
Я. Сунбул
66'
Желтая карточка
М. Аль-Биши
62'
58'
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
58'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
Т. Бухумаид
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
57'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
К. Тельо
Пас отдал
Л. Зелараян
30'
Желтая карточка
А. Аль-Могрен
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бухумаид
Пас отдал
М. Батна
Желтая карточка
М. Норманн
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Морейра
2
Аль-Джайзани
23
Аль-Давсари
21
Гонсалес
45
Сунбул
17
Норманн
21
Лум
14
Аль-Биши
10
Саюд
10
Фузаир
11
Таварес
3-2-1-3-1
35
Ринне
64
Денайе
17
Саадан
25
Бухумаид
6
Аль-Хассан
8
Мухтар
15
Баатия
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
14
Аль-Могрен
2
Аль-Джайзани
13
Аль-Юсеф
13
Аль-Юсеф
2
Аль-Джайзани
45
Сунбул
95
Эль-Беркауи
95
Эль-Беркауи
45
Сунбул
10
Зелараян
87
Аль-Уджами
87
Аль-Уджами
10
Зелараян
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
25
Бухумаид
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
25
Бухумаид
14
Аль-Могрен
8
Аль-Муса
8
Аль-Муса
14
Аль-Могрен
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Фат
50
Мешари Саньор
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
26
Мустафа Малайека
ВР
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Фат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Главный судья:
Raed Al Zahrani, Saudi Arabia
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