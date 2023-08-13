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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Твенте
Алмере Сити - Твенте: обзор матча 13 августа 2023
Алмере Сити
13.08.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 4
Завершен
Твенте
72'
D. Post
59'
Р. Преппер
66'
М. Влап
90+2'
Р. ван Вольфсвинкел
90+5'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Твенте
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Н. Унювар
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Ротс
77'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Угальде
Вторая желтая
Д. ван Брюгген
74'
ГОЛ! 1:2!
D. Post
Пас отдал
M. Esajas
72'
Желтая карточка
M. Esajas
69'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
Э. Лимбомбе
68'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Т. Робине
68'
68'
Замена
М. Брюнс
️️️️
Р. Преппер
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Влап
Пас отдал
М. Угальде
Замена
J. Puriel
️️️️
Á. Peña
61'
Замена
D. Post
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Р. Преппер
Пас отдал
М. Садилек
57'
Замена
Ю. Регер
️️️️
М. Киоло
Замена
M. Esajas
️️️️
P.
57'
46'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Стейн
Желтая карточка
Д. ван Брюгген
32'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
10
Pascu
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Баккер
22
14
ван Брюгген
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
20
39
Ритместер ван де Камп
23
77
Лимбомбе
27
Робине
10
4-2-3-1
1
Уннершталь
30
Бренет
3
Преппер
2
Сампстед
2
Хилгерс
23
Садилек
6
Киоло
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
Угальде
39
Ритместер ван де Камп
8
8
39
Ритместер ван де Камп
10
36
36
10
23
37
37
23
27
Робине
41
41
27
Робине
77
Лимбомбе
7
7
77
Лимбомбе
3
Преппер
38
Брюнс
38
Брюнс
3
Преппер
6
Киоло
44
Регер
44
Регер
6
Киоло
9
Угальде
37
Унювар
37
Унювар
9
Угальде
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Стейн
Остались в запасе
Алмере Сити
Твенте
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
5
Thomas Poll
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
5
Thomas Poll
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Алмере Сити - Твенте
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
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