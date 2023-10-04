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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 04 октября 2023
Краснодар
04.10.2023, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
33'
И. Ахметов
62'
Г. Арутюнян
90+7'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
ГОЛ! 3:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
К. Боржес
90'
+7
89'
Замена
Д. Никоноров
️️️️
И. Жигулев
84'
Замена
М. Шахов
️️️️
А. Мухин
Замена
Ж. Батчи
️️️️
О. Олусегун
77'
Замена
К. Боржес
️️️️
А. Черников
68'
64'
Замена
М. Стаматов
️️️️
М. Шнапцев
64'
Замена
Э. Севикян
️️️️
И. Кухарчук
Замена
С. Волков
️️️️
А. Эктов
63'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Кокшаров
63'
Замена
В. Тормена
️️️️
Х. Алонсо
63'
ГОЛ! 2:0!
Г. Арутюнян
62'
47'
Желтая карточка
Н. Каккоев
ГОЛ! 1:0!
И. Ахметов
33'
22'
Желтая карточка
В. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Максим Шахов
ЦП
15
Денис Никоноров
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Роман Осин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Агкацев
15
Эктов
4
Арутюнян
6
Алонсо
98
Петров
53
Черников
97
Ахметов
7
Баньяц
99
Кобнан
6
Олусегун
90
Кокшаров
4-3-1-1-1
81
Кукушкин
89
Стоцкий
2
Александров
65
Толстопятов
19
Шнапцев
6
Эдедем
10
Мухин
22
Каккоев
10
Жигулев
44
Кухарчук
23
Кутателадзе
6
Алонсо
3
Тормена
3
Тормена
6
Алонсо
15
Эктов
82
Волков
82
Волков
15
Эктов
53
Черников
20
Боржес
20
Боржес
53
Черников
6
Олусегун
11
Батчи
11
Батчи
6
Олусегун
90
Кокшаров
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Кокшаров
10
Мухин
58
Шахов
58
Шахов
10
Мухин
10
Жигулев
15
Никоноров
15
Никоноров
10
Жигулев
19
Шнапцев
30
Стаматов
30
Стаматов
19
Шнапцев
44
Кухарчук
19
Севикян
19
Севикян
44
Кухарчук
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
88
Никита Кривцов
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
9
Роман Осин
ЦФ
16
Виталий Ботнарь
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
88
Никита Кривцов
АП
Остались в запасе
9
Роман Осин
ЦФ
16
Виталий Ботнарь
ВР
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Павел Новиков
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ozon Арена
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