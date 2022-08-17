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1
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5
Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках
15 апреля 2021, 17:54
3
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
17 августа 2022, 16:35
3
Кубок России. «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» на выезде
22 сентября 2021, 14:35
1
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе
20 июля 2021, 19:26
5
Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках
15 апреля 2021, 17:54
3
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Акрон-2

Динамо Брл - Акрон-2 - 29 июля 2023

Динамо Брл
29.07.2023, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
5 : 0
Матч завершен
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