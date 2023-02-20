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Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
20 февраля 2023, 18:11
3
Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
29 сентября 2022, 20:39
1
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
7 июня 2020, 19:55
2
КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста
21 ноября 2018, 20:22
3
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
12 декабря 2017, 16:18
6
Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
29 сентября 2022, 20:39
1
КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста
21 ноября 2018, 20:22
3
Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
20 февраля 2023, 18:11
3
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
7 июня 2020, 19:55
2
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
12 декабря 2017, 16:18
6
Вратарь «Носты» может перейти в «Спартак»
2 декабря 2017, 10:36
7
«Урал» близок к подписанию Егорычева
30 ноября 2017, 16:24
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Урал-2 - Носта - 23 июля 2023

Урал-2
23.07.2023, воскресенье, 12:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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