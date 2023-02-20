Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста
Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
Вратарь «Носты» может перейти в «Спартак»
«Урал» близок к подписанию Егорычева