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Динамо-2 Мх
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
9 октября 2023, 20:50
0
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
9 октября 2023, 20:50
0
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Динамо-2 Мх

Астрахань - Динамо-2 Мх - 29 июля 2023

Астрахань
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо-2 Мх
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Россия
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