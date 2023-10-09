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Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
9 октября 2023, 20:50
0
«Черноморец» победил «Аланию-2» в дебютном матче Зырянова
9 октября 2022, 00:16
1
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
10 апреля 2023, 16:45
2
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
10 апреля 2023, 08:51
3
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
20 марта 2023, 16:35
3
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
28 февраля 2023, 12:13
15
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Алания-2 - Легион - 29 июля 2023

Алания-2
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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Россия
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