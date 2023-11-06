Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы

2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» узнали соперников в Fonbet Кубке России

Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»