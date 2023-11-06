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Родина-М
Химик
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
6 ноября 2023, 12:53
0
РФС показал календарь Пути регионов Fonbet Кубка России
21 июля 2023, 14:55
1
2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» узнали соперников в Fonbet Кубке России
17 июля 2023, 15:47
2
Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»
17 июля 2023, 08:45
2
Вратарь «Медиалиги» повторил знаменитый жест Эмилиано Мартинеса
2 июля 2023, 22:15
1
РФС показал календарь Пути регионов Fonbet Кубка России
21 июля 2023, 14:55
1
2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» узнали соперников в Fonbet Кубке России
17 июля 2023, 15:47
2
Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»
17 июля 2023, 08:45
2
Вратарь «Медиалиги» повторил знаменитый жест Эмилиано Мартинеса
2 июля 2023, 22:15
1
Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол»
26 июня 2023, 08:30
11
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
6 ноября 2023, 12:53
0
«Шинник» Евсеева победил девятый раз подряд
19 сентября 2021, 22:00
2
«Анжи» отдал двух футболистов в аренду в ПФЛ
20 июля 2015, 16:48
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«Амкар» подписал контракт с Джикией
10 июля 2015, 09:04
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Родина-М
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К

Родина-М - Химик - 29 июля 2023

Родина-М
29.07.2023, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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