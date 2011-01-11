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«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
11 января, 19:39
11
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
10 января, 18:33
6
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
14 декабря 2023, 13:23
6
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
17 ноября 2023, 00:11
4
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
10 ноября 2023, 18:00
1
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
11 января, 19:39
11
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
10 января, 18:33
6
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
14 декабря 2023, 13:23
6
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
17 ноября 2023, 00:11
4
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
10 ноября 2023, 18:00
1
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
3 ноября 2023, 17:21
1
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Звезда - Иркутск - 22 июля 2023

Звезда
22.07.2023, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
Иркутск
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