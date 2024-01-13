Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
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«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса