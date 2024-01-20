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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Штутгарт
Бохум - Штутгарт: обзор матча 20 января 2024
Бохум
20.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
50'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Штутгарт
Желтая карточка
М. Брошински
90'
+6
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Беро
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Й. Вагноман
Желтая карточка
М. Виттек
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Р. Массимо
Замена
М. Виттек
️️️️
К. Антви-Адджей
78'
75'
Замена
Р. Массимо
️️️️
А. Каразор
Замена
М. Брошински
️️️️
Г. Пасьенса
64'
Замена
И. Ордец
️️️️
Ф. Ферстер
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Беро
Пас отдал
К. Антви-Адджей
50'
Желтая карточка
Ф. Ферстер
42'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
41'
Желтая карточка
Бернардо
36'
35'
Желтая карточка
А. Каразор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Лука Раймунд
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
15
Оэрман
15
Машович
20
Лосли
13
Бернардо
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
18
Антви-Адджей
10
Ферстер
9
Пасьенса
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
18
Антви-Адджей
32
Виттек
32
Виттек
18
Антви-Адджей
10
Ферстер
18
Ордец
18
Ордец
10
Ферстер
22
Беро
33
Хофманн
33
Хофманн
22
Беро
9
Пасьенса
9
Брошински
9
Брошински
9
Пасьенса
16
Каразор
15
Массимо
15
Массимо
16
Каразор
Остались в запасе
Бохум
Штутгарт
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Томас Летш
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бохум - Штутгарт
5
3
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
16
16
Офсайды
4
1
Количество передач
293
493
Сейвы
5
0
Точность передач %
62
76
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.49
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Рурштадион
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