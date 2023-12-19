Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 19 декабря 2023
Боруссия Д
19.12.2023, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
29'
Ю. Брандт
43'
С. ван ден Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Майнц
90'
+2
Желтая карточка
А. Баркок
90'
+1
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
90'
+1
Замена
А. Баркок
️️️️
К. Онисиво
90'
Желтая карточка
Т. Краусс
85'
Желтая карточка
Ж. Буркардт
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
81'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Н. Шлоттербек
72'
69'
Замена
М. Папела
️️️️
Б. Груда
69'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Рихтер
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Гиттенс
63'
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
63'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
С. ван ден Берг
Пас отдал
Ф. Мвене
39'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Самуэль Бамба
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
12
Менье
23
Джан
20
Забитцер
8
Брандт
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
14
Мален
4-2-3-1
33
Бац
2
Мвене
16
Белл
4
ван ден Берг
30
Видмер
31
Кор
5
Краусс
5
Рихтер
7
Джэ Сон
10
Груда
9
Онисиво
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
4
Шлоттербек
10
Рейна
10
Рейна
4
Шлоттербек
11
Гиттенс
27
Бамба
27
Бамба
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
10
Груда
21
Папела
21
Папела
10
Груда
9
Онисиво
25
Баркок
25
Баркок
9
Онисиво
5
Рихтер
9
Буркардт
9
Буркардт
5
Рихтер
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Лассе Рис
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
4
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
3
8
Офсайды
0
2
Количество передач
340
164
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.25
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Майнц
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+