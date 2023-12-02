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Бохум - Вольфсбург
Бохум - Вольфсбург: обзор матча 02 декабря 2023
Бохум
02.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
19'
П. Остерхаге
39'
Бернардо
87'
К. Антви-Адджей
45+1'
М. Сванберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Вольфсбург
Желтая карточка
К. Шлоттербек
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Антви-Адджей
Пас отдал
М. Квартенг
87'
Желтая карточка
М. Виттек
86'
Желтая карточка
К. Гамбоа
81'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
К. Гамбоа
81'
76'
Замена
К. Паредес
️️️️
В. Черны
76'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Рожерио
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Беро
72'
Замена
М. Квартенг
️️️️
Т. Асано
72'
63'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Майер
63'
Замена
Й. Меле
️️️️
Б. Баку
Желтая карточка
Т. Асано
62'
Замена
М. Виттек
️️️️
К. Штегер
60'
Замена
М. Брошински
️️️️
Ф. Хофманн
59'
53'
Желтая карточка
М. Йенц
Желтая карточка
К. Штегер
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Сванберг
Пас отдал
Й. Винд
ГОЛ! 2:0!
Бернардо
Пас отдал
К. Штегер
39'
Желтая карточка
М. Беро
36'
21'
Желтая карточка
А. Вранкс
ГОЛ! 1:0!
П. Остерхаге
Пас отдал
А. Лосилла
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
(К)
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
15
Машович
13
Шлоттербек
13
Бернардо
2
Гамбоа
8
Лосилла
22
Беро
6
Остерхаге
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
3-2-3-2
1
Кастелс
4
Йенц
15
Зесигер
5
Лакруа
17
Баку
13
Рожерио
32
Сванберг
40
Вранкс
14
Майер
18
Черны
19
Винд
7
Штегер
32
Виттек
32
Виттек
7
Штегер
2
Гамбоа
15
Оэрман
15
Оэрман
2
Гамбоа
29
Асано
10
Квартенг
10
Квартенг
29
Асано
22
Беро
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
22
Беро
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
17
Баку
21
Меле
21
Меле
17
Баку
18
Черны
30
Паредес
30
Паредес
18
Черны
14
Майер
31
Герхардт
31
Герхардт
14
Майер
13
Рожерио
8
Томаш
8
Томаш
13
Рожерио
Остались в запасе
Бохум
Вольфсбург
23
Никлас Тиде
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бохум - Вольфсбург
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Рурштадион
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