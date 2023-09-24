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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хайденхайм
Байер - Хайденхайм: обзор матча 24 сентября 2023
Байер
24.09.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Хайденхайм
9'
В. Бонифаци
63'
Й. Хофманн
74'
В. Бонифаци (П)
82'
А. Адли
58'
Э. Динкчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Хайденхайм
Замена
П. Хинкапе
️️️️
А. Гримальдо
85'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Бонифаци
84'
ГОЛ! 4:1!
А. Адли
Пас отдал
А. Гримальдо
82'
82'
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
82'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
Т. Кляйнденст
82'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Я. Бесте
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
79'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Бонифаци
74'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
71'
Замена
А. Адли
️️️️
Ф. Вирц
71'
69'
Замена
Ф. Пик
️️️️
Н. Тайеркауф
ГОЛ! 2:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
Э. Паласиос
63'
63'
Замена
А. Бек
️️️️
Н. Доведан
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Динкчи
Пас отдал
Я. Бесте
37'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
Желтая карточка
Э. Паласиос
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Э. Паласиос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
4-5
22
Мюллер
4
Зирслебен
23
Траоре
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
19
Ференбах
30
Тайеркауф
18
Динкчи
14
Доведан
22
Гримальдо
5
Хинкапе
5
Хинкапе
22
Гримальдо
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
7
Вирц
21
Адли
21
Адли
7
Вирц
22
Бонифаци
10
Гложек
10
Гложек
22
Бонифаци
30
Тайеркауф
20
Пик
20
Пик
30
Тайеркауф
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
19
Бесте
7
Томалья
7
Томалья
19
Бесте
14
Доведан
21
Бек
21
Бек
14
Доведан
11
Кляйнденст
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Байер
Хайденхайм
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Байер - Хайденхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
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