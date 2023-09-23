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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Бохум
Бавария - Бохум: обзор матча 23 сентября 2023
Бавария
23.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
7 : 0
Завершен
Бохум
4'
Э. Чупо-Мотинг
13'
Г. Кейн
29'
М. де Лигт
38'
Л. Сане
54'
Г. Кейн (П)
81'
М. Тель
88'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Бохум
ГОЛ! 7:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Мазрауи
88'
ГОЛ! 6:0!
М. Тель
Пас отдал
Г. Кейн
81'
77'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
К. Антви-Адджей
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Коман
77'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Киммих
77'
68'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Т. Асано
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
А. Дэвис
65'
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
65'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Г. Кейн
54'
46'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
А. Лосилла
Замена
Д. Упамекано
️️️️
М. де Лигт
46'
ГОЛ! 4:0!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Кейн
38'
36'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Виттек
36'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Ф. Пасслак
ГОЛ! 3:0!
М. де Лигт
Пас отдал
Й. Киммих
29'
26'
Желтая карточка
А. Лосилла
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Коман
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Ульрайх
19
Дэвис
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Лаймер
21
Коман
10
Сане
9
Кейн
13
Чупо-Мотинг
3-3-1-3
1
Риман
18
Ордец
13
Бернардо
15
Машович
25
Пасслак
8
Лосилла
32
Виттек
22
Беро
29
Асано
7
Штегер
18
Антви-Адджей
19
Дэвис
13
Кретциг
13
Кретциг
19
Дэвис
4
де Лигт
2
Упамекано
2
Упамекано
4
де Лигт
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
25
Пасслак
20
Лосли
20
Лосли
25
Пасслак
8
Лосилла
2
Гамбоа
2
Гамбоа
8
Лосилла
29
Асано
6
Остерхаге
6
Остерхаге
29
Асано
18
Антви-Адджей
10
Дашнер
10
Дашнер
18
Антви-Адджей
32
Виттек
33
Хофманн
33
Хофманн
32
Виттек
Остались в запасе
Бавария
Бохум
1
Даниэль Перец
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
10
Филипп Ферстер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
10
Филипп Ферстер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Бавария - Бохум
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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