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Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
3 : 0
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
0 : 0
02.03.2024
КАМАЗ

Алания - КАМАЗ - 31 июля 2023

Алания
31.07.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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КАМАЗ
23' А. Цараев
33' И. Машуков (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Алания - КАМАЗ
Матч завершен
Желтая карточка
Алан Цараев
90' +1
Замена
Азамат Засеев ️️️️➡️️ Валерий Царукян
86'
Замена
Алан Чочиев ️️️️➡️️ Заур Тарба
81'
75'
Замена
Артем Абрамов ️️️️➡️️ Валерий Почивалин
Желтая карточка
Степан Мельников
74'
Замена
Давид Кобесов ️️️️➡️️ Батраз Гурциев
69'
Замена
Степан Мельников ️️️️➡️️ Ибрагим Цаллагов
69'
Замена
Давид Караев ️️️️➡️️ Ислам Машуков
69'
58'
Замена
Дамир Таликин ️️️️➡️️ Руслан Аюкин
ГОЛ с пенальти! 2:0
Ислам Машуков
33'
ГОЛ! 1:0
Алан Цараев
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
22
Алан Цараев
ПВ
1
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
77
Валентин Пальцев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Артем Гюрджан
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Павел Горелов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
77
Артур Арустамян
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
29
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
41
Михаил Сухорученко
ЦЗ
77
Алан Хабалов
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Давид Кобесов
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Хусаин Норчаев
ЦФ
63
Давид Караев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
33
Борис Фартуна
ЦП
37
Николай Ермолаев
ЦП
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
30
Шавлохов
19
Бутаев
15
Цаллагов
6
Тарба
22
Цараев
80
Царукян
7
Гурциев
14
Машуков
4-5-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
77
Пальцев
3
Гюрджан
13
Почивалин
22
Горелов
7
Аюкин
77
Арустамян
6
Родин
11
Гаглоев
29
Бадртдинов
80
Царукян
13
Засеев
13
Засеев
80
Царукян
7
Гурциев
18
Кобесов
18
Кобесов
7
Гурциев
6
Тарба
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Тарба
15
Цаллагов
21
Мельников
21
Мельников
15
Цаллагов
14
Машуков
63
Караев
63
Караев
14
Машуков
13
Почивалин
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Почивалин
7
Аюкин
97
Таликин
97
Таликин
7
Аюкин
Остались в запасе
Алания
КАМАЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
41
Михаил Сухорученко
ЦЗ
77
Алан Хабалов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
9
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Алексей Смирнов
ВР
33
Борис Фартуна
ЦП
37
Николай Ермолаев
ЦП
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
41
Михаил Сухорученко
ЦЗ
77
Алан Хабалов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
9
Хусаин Норчаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
33
Борис Фартуна
ЦП
37
Николай Ермолаев
ЦП
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Алания - КАМАЗ
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
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- : -
09.03.2024
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Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
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Кубань
- : -
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Нефтехимик
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Акрон
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- : -
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