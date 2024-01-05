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Дженоа
Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
10 февраля, 00:53
1
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
10 февраля, 00:53
1
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
3 февраля, 16:09
0
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:08
0
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 09:55
0
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:46
0
«Салернитана» – «Дженоа»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 21 января
20 января, 12:39
0
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Последние матчи
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Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
1 : 2
29.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
0 : 0
03.02.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Салернитана
1 : 2
21.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа

Рома - Дженоа - 19 мая 2024

Рома
19.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 37 тур
- : -
Не начался
Дженоа
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рома - Дженоа
Всего ударов по воротам
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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