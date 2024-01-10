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Эмполи
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:41
0
Обзор матча «Аталанта» – «Лацио» голы и лучшие моменты (Видео)
4 февраля, 21:52
0
«Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:23
0
«Аталанта» – «Лацио»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:04
0
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
3 февраля, 16:09
0
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:41
0
Обзор матча «Аталанта» – «Лацио» голы и лучшие моменты (Видео)
4 февраля, 21:52
0
«Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:23
0
«Аталанта» – «Лацио»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:04
0
«Лацио» готов купить футболиста «Крыльев Советов» за 8 миллионов
30 января, 18:57
8
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
3 февраля, 16:09
0
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:08
0
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 09:55
0
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве
27 января, 22:02
1
Обзор матча «Ювентус» – «Эмполи» голы и лучшие моменты (Видео)
27 января, 21:56
0
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Последние матчи
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Лацио
Эмполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
1 : 3
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
0 : 0
03.02.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
27.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи

Лацио - Эмполи - 12 мая 2024

Лацио
12.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 36 тур
- : -
Не начался
Эмполи
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лацио - Эмполи
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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